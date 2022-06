Netflix Geeked Week : premières images pour One Piece, des trailers pour The Sandman et Resident Evil

C’est l’heure de la Netflix Geeked Week pour le numéro un des services de streaming video. Outre la très prometteuse série Mercredi réalisée par Tim Burton, Netflix a profité de son évènement pour dévoiler les toutes premières images de l’adaptation live-action de One Piece. On se demande toujours comment Netflix va pouvoir retranscrire à l’écran le côté totalement barré du manga et de l’animé, mais au moins, les décors semblent véritablement fidèles à l’oeuvre originale.

On continue le tour des popottes avec The Sandman, là encore une adaptation live-action de l’oeuvre culte de Neil Gaiman. Tout autant que One Piece (ou que Cow-Boy Bebop avant lui), le projet semble vraiment casse-gueule, d’autant que le trailer dévoile des séquences à peine dignes de la série B. The Sandman sera diffusé sur Netflix le 5 août prochain.

On enchaine ensuite avec la série Resident Evil, et il y a de nouveau de quoi craindre le pire après le visionnage de ce second trailer. Et puis, d’une façon générale, les adaptations du jeu culte de Capcom ont toutes la marque du démon… de la médiocrité. On se souvient encore avec souffrance du pitoyable Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.



Beaucoup plus emballant, le Cabinet des Curiosités de Guillermo Del Toro (Le labyrinthe de Pan, Pacific Rim) ressemble enfin à une vraie création cinématographique. Les 8 épisodes de cette mini-série sont autant d’histoires différentes racontées par la caméra de 8 réalisateurs (dont Guillermo Del Toro). Le Cabinet des Curiosités sera diffusé sur Netflix dans le courant de l’année.



Passons vite sur The Midnight Club, un film d’horreur de Mike Flanagan dont le trailer est tout sauf emballant…

… et réjouissons nous de la nouvelle série 1899 des créateurs allemands de l’excellente série Dark. L’action se déroule cette fois sur un Paquebot voguant sur l’océan atlantique, en 1899 donc. La hype est réelle.



Enfin, Netflix nous livre le premier teaser de All of Us, une série avec plein de zombies. Les quelques images ci-dessous ne permettent pas vraiment de s’en faire un premier avis malheureusement.