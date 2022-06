Mercredi (La Famille Addams) : premier teaser pour la série Netflix réalisée par Tim Burton

On veut y croire très fort. Netflix vient de lâcher le premier teaser pour sa série Mercredi, une série qui raconte les mésaventures de Mercredi Addams, fille de Morticia et Gomez Addams. Et pour que tout soit parfait, il faut rappeler que l’illustre Tim Burton (Mars Attacks!, Batman, Edward aux mains d’argent, Charlie et la Chocolaterie) est le showrunner de la série. La rencontre entre l’univers baroque de Burton et la Famille Addams semble presque tenir de l’évidence, et le premier teaser fait rapidement monter la hype : la transformation de la jeune actrice Jenna Ortega en Mercredi Addams s’avère déjà plus que convaincante. Teint blafard, cheveux noirs, moue boudeuse de sociopathe, Mercredi est prête à lâcher ses vannes désabusées sur la misère humaine.

La série en 8 épisodes aura la lourde tâche de redorer le blason de la franchise après les tristes adaptations animées de 2019 et 2021. Tim Burton parviendra t-il a retrouver ce qui faisait le sel du film culte de Barry Sonnenfeld ? Le réalisateur américain se donne en tout cas les moyens de ses ambitions : le casting est parfait, avec Catherine Zeta-Jones en Morticia, Luis Guzman en Gomez et même Christina Ricci (la Mercredi du film de 1991). Quant au scénario, il sera question d’une enquête sur un meurtre qui vient de se produire à la Nevermore Academy, l' »université » que vient de rejoindre Mercredi.