Netflix abandonnerait la production de films d’auteur

En perte de vitesse sur le front des abonnements et peut-être « vexé » par les Oscars d’Apple TV+ avec CODA, Netflix changerait radicalement de braquet. Si l’on en croit le très bien informé Hollywood Reporter, la firme au N rouge abandonnerait les grosses productions « auteurisantes ». De l’argent oui, mais pas pour des oeuvres qui risquent de ne toucher qu’un public de cinéphile (comme The Irishman de Martin Scorsese, qui avait coûté 175 millions de dollars).

Netflix se recentrerait donc sur des films à moyen-gros budgets (de 100 millions de dollars à 200-300 millions de dollars), avec pour objectif de cibler un très large public. Une évolution façon « Disney/Marvel » donc. De fait, les équipes qui géraient des productions à faible budget (30 millions de dollars) ont été priées de travailler sur de plus gros projets. Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, explique la nouvelle stratégie du groupe : « Il y a quelques années à peine, nous nous battions pour dépasser le marché des petits films d’art. Aujourd’hui, nous sortons certains des films les plus populaires et les plus regardés au monde, comme Don’t Look Up, Red Notice et Adam à travers le temps pour les derniers mois ». On notera que deux des métrages cités par Sarandos ont été laminés par la critique.

Bref, qu’il s’agisse de films ou de séries, Netflix va dorénavant miser à fond sur les blockbusters, au risque de détériorer encore plus son image de producteur de contenus « fast-food ». Concernant les contenus taillés pour les Oscars ou le Golden Globe, il vaudra sans doute mieux se tourner vers Apple TV+ (CODA, Severance) ou HBO (True Detective, Game of Thrones).