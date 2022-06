Des imprimantes Canon redémarrent en boucle, une enquête est en cours

Les propriétaires de certaines imprimantes de Canon sont agacés depuis peu puisqu’ils subissent des redémarrages en boucle. Ils se plaignent sur les forums du constructeur et sur Reddit.

Un bug de redémarrage sans cesse avec certaines imprimantes de Canon

MX490, MX492, MB2010 et MG7520 font partie des imprimantes de Canon qui posent problème et redémarrent sans cesse. Il est impossible d’imprimer un quelconque document avec cette situation. Heureusement, des utilisateurs ont trouvé une solution temporaire avant le correctif de la marque.

Il se trouve que le problème concerne les imprimantes qui sont connectées à Internet. Le correctif temporaire consiste à déconnecter le produit d’Internet et le brancher à l’ordinateur via le port USB. De son côté, Christine Sedlacek, la directrice principale de la communication d’entreprise et la directrice générale de Canon, a déclaré à The Verge qu’une enquête est en cours pour déterminer la raison du problème. Des utilisateurs pensent que c’est lié à une récente mise à jour logicielle de Canon, mais le groupe n’a pas confirmé (ou démenti) cette information.

Canon ne dit pas quand le correctif sera disponible. « Nous enquêtons actuellement sur ce problème et espérons apporter une solution sous peu, la satisfaction du client étant notre priorité absolue », a déclaré Christine Sedlacek. Il faut donc patienter et la meilleure solution de secours est de se connecter en USB pour continuer à imprimer normalement.