Le James Webb Space Telescope a capturé ses premières images à visées scientifiques

L’objectif est en vue. Après des semaines de réglage et de calibration des instruments, le James Webb Space Telescope (JWST) a pu effectuer sa toute première observation à visées scientifiques. Les clichés de ces observations seront publiées le 12 juin prochain, et la NASA semble déjà sûre de ses effets. Ainsi, Klaus Pontoppidan, membre de l’équipe en charge du JWST, n’hésite pas à affirmer que « Ces images vont sans aucun doute provoquer le “Wow” tant attendu pour les astronomes et le public”. Au vu des performances théorique du JWST, c’est peu dire que ce teasing a de quoi soulever l’enthousiasme des scientifiques et des passionnés d’espace.

La NASA enfonce le clou : « Les premières images mettront en évidence les thèmes scientifiques qui ont inspiré la mission et qui seront la cible de son travail : l’univers précoce, l’évolution des galaxies à travers le temps, le cycle de vie des étoiles et des autres mondes. » On le pressentait déjà, et on en est presque sûr désormais : le JWST va révolutionner l’observation astronomique, et nous fournir en images proprement stupéfiantes. En ces temps particulièrement troublés, les hommes ont peut-être bien besoin de relativiser leur condition en admirant la beauté de l’espace profond…