Android : démantèlement du groupe de pirates à l’origine du malware FluBot

Le malware FluBot, un cheval de Troie bancaire qui sévissait sur Android depuis 2 ans (et sur iOS depuis peu), ne pourrira plus la vie d’infortunés utilisateurs : les membre du groupe de pirate à l’origine de ce malware ont en effet été interpellés suite à l’enquête et à la collaboration efficace des autorités judiciaires et policières de plusieurs pays (Australie, Belgique, Finlande, Hongrie, Irlande, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas et États-Unis).

Le malware FluBot était capable de récupérer les données bancaires de l’utilisateur grâce à un procédé de phishing via SMS

Dans un communiqué, Europol s’est félicité de de l’issue favorable de ce long travail d’enquête : « Ce malware Android s’est propagé de manière agressive par SMS, en volant des mots de passe, des coordonnées bancaires en ligne et d’autres informations sensibles à partir de smartphones infectés à travers le monde ».

Ce coup de filet met un terme aux activités néfastes de l’un des spywares bancaires les plus répandus sur la plateforme Android (20,9 % des infections de ce type selon une étude de ThreatFabric, une société néerlandaise spécialisée dans la cybersécurité.