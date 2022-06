Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Meta (Facebook), démissionne

Sheryl Sandberg, directrice de l’exploitation chez Facebook (devenu Meta) depuis 14 ans, annonce démissionner. Elle quittera son poste à l’automne. Son remplaçant est Javier Olivan.

Sheryl Sandberg quitte Meta après 14 ans

« Après 14 ans, je vais quitter Meta », a déclaré sur Facebook Sheryl Sandberg. La numéro 2 du groupe, juste derrière Mark Zuckerberg, précise qu’elle siègera toujours au conseil d’administration du groupe.

Elle déclare que ces années aux côtés de Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de la société, ont été « l’honneur et le privilège d’une vie », alors que le groupe californien est largement critiqué par les politiques et la société civile pour son modèle économique. Mark Zuckerberg a d’ailleurs posté un commentaire sous le message de Sheryl Sandberg, indiquant que « c’est la fin d’une ère ». Il a rappelé qu’en 2008, quand il a embauché celle qui allait devenir la numéro 2 de Facebook, il n’avait que 23 ans et ne savait « rien sur la gouvernance des entreprises ». Pour sa part, elle avait 38 ans et une carrière au sein d’organisations prestigieuses, de la Banque mondiale au groupe de consultants McKinsey. Elle était aussi passée par le Trésor américain comme directrice du personnel et Google comme vice-présidente chargée des ventes à l’international et des opérations.

« Sheryl a conçu l’architecture de nos activités publicitaires, recruté des personnes formidables, façonné notre culture d’entreprise et m’a appris comment diriger une société. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes dans le monde et c’est en grande partie grâce à elle que Meta est devenu le groupe qu’il est aujourd’hui », fait savoir Mark Zuckerberg.

C’est donc Javier Olivan qui va devenir le nouveau directeur de l’exploitation de Meta. Il est actuellement le directeur de la croissance du groupe. Il travaille depuis plus de 14 ans pour Meta et a dirigé des équipes gérant Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.