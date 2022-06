L’UFC-Que Choisir met en demeure Electronic Arts et veut une régulation des pratiques

L’UFC-Que Choisir a mis en demeure Electronic Arts d’afficher en euro les prix des contenus qu’il vend dans ses jeux vidéo et appelle avec 19 autres associations de consommateurs européennes à une meilleure régulation.

Une mise en demeure d’Electronic Arts par UFC-Que choisir

Dans un communiqué, l’UFC-Que Choisir, avec 19 de ses homologues européens, appelle « les autorités à mettre en place une stricte et efficace régulation du secteur », qui passerait « par l’interdiction des designs trompeurs, l’instauration de protections supplémentaires pour les mineurs ainsi que la transparence des transactions ».

Est mis en avant le fait que près de 500 millions de consommateurs jouent régulièrement à des jeux vidéo en Europe, que le marché est en plein essor mais « ne bénéficie pas d’une réglementation particulière et protectrice alors même que la plupart des utilisateurs sont des jeunes ou adolescents, particulièrement vulnérables aux biais cognitifs ». L’association de consommateurs renvoie notamment à une analyse du Conseil norvégien des consommateurs (NCC) qui s’est penché sur les loot boxes incorporées dans de nombreux jeux et que les joueurs sont incités à acheter sans en connaître le contenu.

Ce rapport « met en lumière plusieurs manquements des éditeurs à la réglementation européenne », notamment parce qu’ils incitent à « dépenser au final d’importantes sommes d’argent », via un « marketing agressif, de nombreux biais cognitifs et de probabilités de gains trompeuses ». De plus, ils utilisent « des monnaies virtuelles pour masquer ou déformer les coûts réels de ces contenus ».

L’UFC-Que choisir reproche en outre à l’industrie du jeu vidéo de diviser en deux étapes l’acte d’achat d’un contenu dans le jeu, en achetant une quantité définie de monnaie virtuelle d’abord, pour en dépensant cette cagnotte. « Tout est organisé pour faire oublier au consommateur le prix du contenu qu’il paye », regrette l’association, qui met donc en demeure Electronic Arts d’afficher les prix en euros. À défaut, l’association « ne manquera pas d’agir en justice ».