PlayStation Plus juin 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony annonce aujourd’hui les jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en juin. Il ne s’agit pas réellement d’une surprise puisque la liste a fuité il y a quelques jours et elle était la bonne. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, avoir des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux dans le cloud.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en juin 2022

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en juin est God of War (PS4). Ayant décidé de vivre en tant qu’homme loin des ombres des dieux, Kratos doit s’adapter à des terres inconnues, à des menaces inattendues et à une seconde chance de devenir père. Lui et son fils Atreus devront parcourir les brutales terres sauvages nordiques pour se battre et mener à bien une quête intense et personnelle.

Le deuxième jeu est Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4). La franchise Naruto passe en 4 contre 4 avec un gameplay en équipe où 8 ninjas s’affronteront simultanément. Les joueurs coopéreront au sein d’une équipe de 4 joueurs et devront affronter d’autres équipes en ligne. Visuellement, Shinobi Striker propose également un tout nouveau style graphique reconstruit à partir de zéro. Menez votre équipe et combattez en ligne pour déterminer qui sont les meilleurs ninjas.

Enfin, le troisième titre est Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5). L’heure de la bagarre a sonné avec vos personnages Nickelodeon préférés. Avec de puissants héros issus de tout l’univers Nickelodeon, affrontez les stars de Bob l’éponge, des Tortues ninjas, de Bienvenue chez les Loud, de Danny Fantôme, de Aaahh!!! Real Monsters, de la Famille Delajungle, de Hé Arnold !, des Razmoket et bien d’autres pour déterminer quelle série d’animation est la plus puissante.