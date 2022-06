Des chercheurs mettent au point de minuscules robots-crabes d’un demi millimètre

La technologie de l’infiniment petit avance à pas de géants. Des chercheurs de la Northwestern University (USA) sont parvenus à mettre au point de minuscules robots d’à peine 1/2 millimètre de large, un record pour des appareils télécommandés. Ces robots-crabes sont capables de se déplacer à distance sans aucun fil à la patte, et leur petite taille leur permet même en théorie de passer par le chat d’une aiguille !

Plus fort encore, la conception même de ces petites machines autorise un grand niveau d’élasticité : le corps de ces robots crabes est composé d’un alliage élastique à mémoire de forme, l’alliage étant lui-même recouvert d’un revêtement en verre. Un substrat en caoutchouc tient lieu de pattes. Mais me direz-vous, sans batterie intégrée, comment ces mini-robots peuvent-ils se déplacer ? Un laser chauffe l’alliage 3D (via le revêtement en verre) qui compose le robot-crabe, si bien que ledit alliage tente alors de retourner à sa forme plane d’origine. C’est ce passage rapide de la forme en relief à la forme plane du robot qui génère le mouvement de la mini-machine.

Piloté par laser interposé, le robot crabe peut ainsi se déplacer d’environ une demi fois sa taille toutes les secondes. Reste encore à trouver une exploitation commerciale possible de ces petites bestioles (chirurgie ?).