Intel et Samsung discutent pour une collaboration sur les puces

Le marché des puces est très actif en ce moment au vu de la demande et cela pourrait bien pousser Intel et Samsung à s’associer pour certains points. Une réunion a eu lieu en Corée du Sud.

Des discussions en cours entre Intel et Samsung

Samsung a fait savoir au Korea Herald que Lee Jae-yong, le vice-président de la société, et Pat Gelsinger, le patron d’Intel, se sont rencontrés lundi. Les deux hommes n’étaient pas seuls, d’autres responsables étaient présents. Kyung Kye-hyun, le co-patron de la société qui supervise l’activité des puces de Samsung, était là, tout comme Roh Tae-moon, le responsable de la division mobile de Samsung, et d’autres cadres représentant chaque activité de puces (des puces mémoires aux processeurs et à la fonderie).

Reste à savoir si les discussions autour des puces mèneront effectivement à quelque chose. Il est fort possible qu’Intel fasse le nécessaire pour nouer un partenariat avec Samsung.

Intel s’était retiré du secteur des semi-conducteurs en 2018. Depuis son retour l’année dernière, le groupe a investi des dizaines de milliards de dollars pour retrouver son avantage technologique en matière de puces. Rien qu’en Europe, la société compte investir 80 milliards d’euros sur les dix prochaines années pour notamment créer un nouveau centre de recherche et développement en France et un vaste site de production de semi-conducteurs en Allemagne.