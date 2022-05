Galaxy Z Fold 4 : un leak dévoile la fiche de specs (Snapdragon 8+ Gen 1, batterie 4400 mAh, etc.)

Samsung ne devrait plus trop tarder à dévoiler son Galaxy Z Fold 4, dont la commercialisation est attendue pour la rentrée de septembre. Après les leaks sur le design de l’appareil, c’est donc au tour de la fiche de specs de fuiter sur la toile. Le leakeur Yogesh Brar croit ainsi savoir de source sûre que le Galaxy Z Fold 4 disposera d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 (soit la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm); de 12 à 16 Go de RAM, de 256 à 512 Go de capacité de stockage et d’une batterie de 4400 mAh (avec charge rapide 25 W).

Ce n’est pas tout ; l’appareil disposerait aussi d’un écran extérieur AMOLED de 6,2 pouces ( 2268 x 832 pixels) et d’une dalle pliable Dynamic AMOLED de 7,6 pouces (2208 x 1786 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le leakeur note que le pli au niveau de la charnière devrait être nettement moins visible que sur le Galaxy Z Fold 3. Bien entendu, tout ce beau monde tournerait sous Android 12 et la surcouche One UI de Samsung.

Concernant le bloc photo, Yogesh Brar ne dit pas grand chose, mais de précédentes fuites tablaient sur un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle 12 mégapixels et d’un téléobjectif 12 mégapixels avec zoom 3x. L’écran extérieur aurait droit à un capteur « selfie » 16 mégapixels, contre 10 mégapixels pour le capteur de l’écran pliable.