Galaxy Z Fold 4 : voici à quoi devrait ressembler le prochain smartphone pliable de Samsung

Si l’on en croit les sources bien informées (du moins peut-on l’espérer), le Galaxy Z Fold 4 sera disponible à la vente durant l’été. Steve H.McFly d’OnLeaks n’attend pas cette période pour nous livrer un superbe rendu (non officiel) 3D et 5K de l’appareil qui fait la synthèse des rumeurs de ces derniers mois. Le Galaxy Z Fold 4 devrait donc afficher un design un poil plus anguleux que ses prédécesseurs, un bloc photo à trois capteurs placés verticalement, le tout dans une livrée noire du plus bel effet. L’écran extérieur afficherait une diagonale de 6,2 pouces et la dalle pliable serait une 7,6 pouces.

So… Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFold4! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

This exclusive comes on behalf of @Smartprix -> https://t.co/TJAHf06oAS pic.twitter.com/ByxZYJov9p

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 11, 2022