Pixel 7 : un prototype apparaît sur eBay plusieurs mois avant la commercialisation

Google a dévoilé un premier aperçu des Pixel 7 et 7 Pro lors de sa conférence I/O, et voilà maintenant qu’un prototype apparaît sur eBay. La commercialisation des deux smartphones ne doit pas intervenir avant cet automne. Google n’a pas encore communiqué une date précise.

Un prototype du Pixel 7 est dans la nature

Une annonce eBay est apparue avec une personne qui vend ce qu’il annonce être un prototype du Pixel 7. Elle a fait le tour de quelques sites et l’auteur a depuis retiré l’annonce. « Le vendeur a terminé cette vente, car l’annonce comportait une erreur », indique le site d’eBay. Pourtant, les photos montrent bien qu’il s’agit du prochain smartphone de Google. Il n’est d’ailleurs pas impossible que Google ait fait le nécessaire auprès d’eBay ou directement avec le vendeur pour mettre un terme à cette vente. Le prix de départ était de 450 dollars.

Le smartphone est présenté dans son modèle noir, avec un dos en verre brillant et la nouvelle barre métallique de l’appareil photo déjà présentée par Google. L’appareil a également un logo qui est cohérent par rapport aux prototypes précédents de Google, bien qu’il soit légèrement différent.

En soi, cette fuite n’est pas aussi importante que certains pourraient le penser, sachant que Google a déjà donné un premier aperçu du téléphone. Malgré tout, il est étonnant qu’une personne ait décidé de vendre un tel modèle sur Internet, surtout que les photos devraient permettre à Google de rapidement déterminer l’auteur. Quelques clichés montrent une main (d’un homme visiblement) qui tient le Pixel 7.

En parlant des photos, l’une d’entre elles montre le reflet et on peut voir que le prototype du Pixel 7 a été pris en photo avec… un autre Pixel 7. Concernant l’annonce, l’auteur indique que l’appareil embarque 128 Go de stockage, tourne sous Android 13 et a le droit à des éléments spécifiques au développement.