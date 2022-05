Xiaomi commercialise les premiers téléviseurs Fire TV en France

Xiaomi TV F2, telle est la gamme des téléviseurs de la marque qui embarquent Fire OS, le système d’Amazon. Trois modèles font leurs débuts en France et sont disponibles dès maintenant à l’achat. Les premiers modèles sont arrivés aux États-Unis il y a cinq ans maintenant.

Les téléviseurs Xiaomi avec Fire OS débarquent en France

Avec ces téléviseurs, nous avons le droit à l’écosystème d’Amazon que les clients avec une clé HDMI Fire TV connaissent bien. Il y a l’assistant Alexa pour faire des requêtes vocales. On retrouve également plusieurs applications, dont YouTube, Netflix, Molotov, myCanal, France.tv et Arte. Et bien évidemment, il y a Prime Video, le service de streaming d’Amazon.

Les télés sont disponibles en trois tailles, à savoir 43, 50 et 55 pouces. Il s’agit de dalles 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et le support du HDR10/HLG. Côté son, Xiaomi propose le support du DTS Virtual X, Dolby Audio et DTS-HD. Il y a deux haut-parleurs de 12 W. Pour le reste des caractéristiques, le constructeur annonce 2 Go de RAM, 16 Go d’espace de stockage, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et AirPlay pour ceux qui ont un produit Apple.

Les trois téléviseurs Xiaomi TV F2 sont disponibles dès maintenant sur le site du constructeur. Le modèle de 43 pouces coûte 399€ (avec un prix de lancement de 339€). Cela passe à 449€ (380€ au lancement) pour le modèle de 50 pouces et 499€ (425€ au lancement) pour le modèle de 55 pouces. À noter que l’achat est également possible sur Amazon.