Ne dites plus streameurs mais « joueurs en direct »

Avec une abnégation sans pareille, le Ministère de la Culture nous propose de nouveau les équivalents francophones et « bien de chez nous » des termes les plus usités dans le secteur du gaming (pardon, du jeu video). Ainsi, ne dites plus DLC mais « CTA » (contenus téléchargeables additionnels), oubliez le rétrogaming et faites place au « rétrojeu », laissez tomber l’early access au profit de « l’accès anticipé », et surtout, surtout, faites un sort aux hardcore gamers qui deviennent des « hyperjoueurs ». Quant aux streameurs, ils sont désormais des « joueurs en direct » tandis que le cloud gaming se traduit par « jeu vidéo dans le nuage ».

Si quelques francisations de termes sonnent plutôt juste (« joueur occasionnel » pour casual gamers, « accès anticipé » pour early access), la plupart des propositions sont bien plus longues à prononcer que le terme anglophone, sans compter parfois que les habitudes sont déjà prises depuis bien trop longtemps (« hyperjoueurs » pour hardcore gamers, vraiment ?). Mais il y a pire, avec des francisations qui ne correspondent pas au sens initial du terme anglophone, comme GAAS (Game as a Service) traduit en français par « Jeu à la demande », alors que GAAS ne signifie absolument pas ça.

Ce type d’erreur manifeste et des maladresses évidentes de traduction laissent malheureusement comprendre que les personnes en charge de mettre un terme aux anglicismes ne sont pas toujours vraiment au fait du secteur technologique dont elles prétendent traduire les termes. Un peu gênant tout de même…