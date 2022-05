The Quarry : pas de multijoueurs au lancement pour le jeu d’horreur narratif de Supermassive (+trailer)

Mauvaise nouvelle pour les adeptes des soirées pizzas entre potes : le jeu d’aventure-horreur narratif The Quarry ne proposera pas de mode multijoueurs au lancement. Le mode coop arrivera donc le 8 juillet, soit près d’un mois après le lancement du jeu.

An update on The Quarry's online multiplayer: pic.twitter.com/Bipo0yxp2g — Supermassive Games (@SuperMGames) May 26, 2022

Avec son gameplay dans la droite lignée des Until Dawn, et , les autres titres références de Supermassive, The Qarry promet une nouvelle descente aux enfers avec une réalisation de plus en plus proche d’un bon B-Movie. Les améliorations techniques sont nombreuses, tant au niveau des animations faciales que du rendu des textures, sans même parler des efforts au niveau de la mise en scène. Un vrai film d’horreur interactif.

The Qarry racontera l’histoire d’un groupe d’ados piégés chez des rednecks tueurs (un grand classique). Le casting voix est de haut niveau, avec notamment David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Brenda Song (La Vie de palace de Zack et Cody), Evan Evagora (Nightmare Island), Grace Zabriskie (Chucky 2), Justice Smith (Detective Pikachu), Skyler Gisondo( Santa Clarita Diet), Ethan Suplee (American Story X), Lance Henriksen (Alien), Lin Shaye (Insidious) ou bien encore Ted Raimi (Evil Dead 2,3).

Le jeu sera disponible le 10 juin prochain sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.