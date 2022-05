PlayStation VR 2 : le lancement serait prévu pour le premier trimestre 2023

L’analyste Ming Chi Kuo, d’ordinaire plutôt versé dans les prévisions de sorties hardware du côté d’Apple, prend les paris concernant le PSVR 2. Kuo annonce que des sources proches de la supply chain lui ont confirmé que la production de masse du PlayStation VR 2 débuterait lors du second semestre 2022. Sony aurait comme objectif de produire 1,5 millions d’unités pour le lancement qui devrait intervenir quelque part durant le premier trimestre 2023. Cette période de sortie reste néanmoins conditionnée par l’état d’avancement des gros jeux VR en cours de développement pour la plateforme.

My latest supply chain check suggests that the assembler and several component providers of PS VR2 will start mass production with about 1.5M units shipments in 2H22. Sony may launch it in 1Q23, depending on the development schedule of PS VR2 game titles. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 30, 2022