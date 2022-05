Les Google Pixel 7 auront les mêmes écrans que les Pixel 6

Google a déjà dévoilé le design de ses Pixel 7 et 7 Pro, mais reste pour l’instant discret sur les caractéristiques techniques. Mais les fuites permettent d’en savoir un peu plus et il est aujourd’hui question de l’écran.

Pas de changement d’écrans pour les Pixel 7

Selon les informations de 9to5Google, les deux Pixel 7 auront les mêmes écrans que les deux Pixel 6. Il s’agira donc de dalles venant de Samsung avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et 90 Hz pour le « petit » modèle, et une définition de 3 120 x 1 440 pixels et 120 Hz pour l’autre modèle. Il aurait été intéressant que Google propose des écrans plus récents de Samsung afin de profiter d’améliorations, mais le groupe en a décidé autrement. C’est peut-être un moyen de faire des économies.

En soi, les écrans des Pixel 6 et 6 Pro sont bons, notamment pour le second. Mais il s’agit de modèles haut de gamme ici et il aurait donc sympathiques d’avoir des dalles plus récentes pour les Pixel 7 et 7 Pro. Surtout que si l’on en croit une précédente fuite, Google compte également utiliser les mêmes composants pour les capteurs photo. Même écran, mêmes composants pour la photo… heureusement, le processeur changera ! En effet, on retrouvera la deuxième génération de la puce Tensor, contre la première dans les Pixel 6.

Les Pixel 7 et 7 Pro seront disponibles au cours du second semestre de 2022, très probablement à l’automne comme leurs prédécesseurs. Il n’y a pas encore d’informations sur le prix.