L’astéroïde 7335 (1989 JA) de classe Apollo est ce que l’on appelle sans nul doute un « tueur » de mondes. Avec son diamètre d’environ 1,8 km, ce monstre spatial aux dimensions monumentales aurait largement de quoi réitérer le scénario catastrophe de Chicxulub et du géocroiseur qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre il y a de cela 65 millions d’années.

7335 (1989 JA) a « frôlé » la Terre dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mai, et presque personne n’en a rien su. Il faut dire que l’astéroïde n’est pas vraiment passé tout près de la Terre : à l’échelle astronomique, les quatre millions de kilomètres qui ont séparé 7335 (1989 JA) de notre Terre ne sont peut-être pas grand chose, mais cela représente tout de même 10 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune.

Ce mastodonte découvert en 1989 sera le plus gros astéroïde à passer au voisinage de la Terre cette année. On ne peut que s’en réjouir puisque le prochain passage « proche » est désormais prévu pour 2055 ; sa distance avec la Terre sera alors 7 fois plus grande qu’hier soir.

Les géocroiseurs susceptibles un jour de mettre un terme à l’humanité sont bien sûr très surveillés. Il en existerait aujourd’hui plus de 2000, et les agences spatiales européennes et américaines travaillent de concert pour trouver un moyen de détourner la course folle de ces monstres, « aux cas où… ». Fruit de cet effort, la mission DART tentera dès cet automne de dévier la course du petit astéroïde Dimorphos, ce dernier servant de cible de test.