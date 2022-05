Android 13 bêta 2.1 est disponible

Google propose aujourd’hui la bêta 2.1 pour Android 13. Elle arrive deux semaines après la précédente. Et comme il s’agit d’une version x.1, il y a uniquement des correctifs et non des nouveautés.

Disponibilité d’Android 13 bêta 2.1

Selon Google, la nouvelle bêta est une mise à jour mineure avec les correctifs suivants :

Correction d’un problème où la saisie dans la barre de recherche entraînait une liste vide de suggestions.

Correction d’un problème où les appareils plantaient et redémarraient lors de l’activation du hotspot.

Correction d’un problème où un son de composition d’appel continu pouvait être entendu en arrière-plan pendant un appel téléphonique.

Correction d’un problème où les appareils plantaient et redémarraient après la déconnexion d’Android Auto.

La nouvelle version est disponible dès maintenant au téléchargement pour les développeurs et testeurs publics qui font partie du programme de bêta. Si c’est le cas, il suffit de se rendre dans les paramètres puis forcer la recherche d’une mise à jour système. La bêta 2.1 d’Android 13 apparaîtra et pourra être installée. Sinon, elle se téléchargera toute seule d’ici les prochains jours.

Il faut savoir qu’il y aura deux nouvelles versions (une en juin et une autre juillet) avant la version finale. Google ne communique pas encore une date de sortie précise pour cette version, mais la logique voudrait que ce soit en août ou septembre si l’on se base sur le calendrier de sortie des années précédentes.