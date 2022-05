Des hackers russes sont à l’origine de fuites sur le Brexit

Un nouveau site Internet ayant publié des e-mails privés de plusieurs éminents partisans de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) est lié à des hackers russes, selon un représentant de la sécurité de Google et un ancien chef du renseignement britannique.

Un piratage en lien avec le Brexit

Dénommé Very English Coop d’Etat, le site dit s’être procuré et avoir publié des e-mails privés de l’ancien patron du renseignement britannique Richard Dearlove, de l’activiste pro-Brexit Gisela Stuart, de l’historien pro-Brexit Robert Tombs ainsi que d’autres partisans de la sortie de l’Union européenne. Ces personnalités comptent parmi les membres d’un groupe favorable à un divorce dur entre le Royaume-Uni et le bloc communautaire qui serait secrètement aux commandes du pays.

Deux personnalités dont les courriels ont fuité ont confirmé avoir été la cible de pirates informatiques russes et ont attribué à Moscou l’origine de ces attaques. « Je suis bien conscient d’une opération russe contre un compte Proton contenant des e-mails dont je suis le destinataire et l’émetteur », a déclaré Richard Dearlove en référence à ProtonMail, lequel met en avant la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Richard Dearlove, qui fut à la tête du service britannique du renseignement extérieur (MI6) de 1999 à 2004, a déclaré à Reuters qu’il fallait traiter les éléments publiés par le site avec précaution du fait « du contexte de la crise actuelle dans les relations avec la Russie ».

Robert Tombs a fait savoir pour sa part via un e-mail que ses collègues et lui étaient « informés d’une désinformation russe fondée sur un piratage illégal ». Il a refusé d’en dire davantage.

Shane Huntley, qui dirige le groupe d’analyse de menaces chez Google, a déclaré à Reuters que le site Very English Coop d’Etat était lié à un groupe de pirates informatiques russes que Google identifie comme Cold River. Des indicateurs techniques ont permis à la société de déterminer ce lien, a-t-il indiqué, évoquant à la fois l’opération de piratage et la publication des données obtenues.