ProtonMail devient Proton et regroupe ses services en ligne

ProtonMail évolue aujourd’hui en changeant de nom et en devenant tout simplement Proton. Ce nouveau nom est aussi un moyen de regrouper les différents services de la société.

Changement pour ProtonMail qui devient Proton

ProtonMail a déjà une petite réputation, faisant office de service d’e-mail chiffré de bout en bout. Mais la société dispose également d’autres services, à savoir un VPN (ProtonVPN), un calendrier (ProtonCalendar) et un service de stockage en ligne (ProtonDrive). Désormais, tout est groupé sous le nom Proton.

Il existe toujours un abonnement gratuit. Celui-ci comprend une adresse e-mail avec laquelle il y a une limite de 150 messages par jour, des pièces jointes de 25 Mo, trois dossiers, trois labels et un filtre personnalisé. Ceux qui créent un nouveau compte auront une adresse @proton.me. Ceux qui ont déjà un compte peuvent conserver leur adresse @prontonmail.com ou migrer sur @proton.me. D’autre part, le compte gratuit donne accès à 1 Go de stockage (le double d’avant), un calendrier personnel (sans possibilité de le partager) et une connexion VPN avec un débit annoncé comme moyen grâce à une connexion depuis un serveur situé aux États-Unis, aux Pays-Bas ou au Japon.

Proton propose par ailleurs une offre Mail Plus à 3,99€/mois. Elle inclut 15 Go de stockage, 10 adresses e-mail, dossiers, filtres et labels en illimité, un domaine de messagerie personnalisé, 20 calendriers (avec possibilité de les partager via une URL) et le même service de VPN que l’offre gratuite.

Enfin, il y a l’offre Proton Unlimited à 9,99€/mois. On monte encore d’un cran avec 500 Go de stockage, 15 adresses e-mail, dossiers, filtres et labels en illimité, trois domaines de messagerie personnalisés, 20 calendriers (avec possibilité de les partager via une URL) et 10 connexions VPN avec l’accès à 1 700 serveurs dans plus de 60 pays.

Dans le cadre de ce changement de nom, les titulaires de comptes existants bénéficieront d’une augmentation de l’espace de stockage et de nouvelles fonctionnalités sans frais supplémentaires, notamment des adresses e-mail supplémentaires, des connexions VPN, etc.

Pour mettre en avant les changements, Proton présente également une refonte visuelle de ses services en ligne avec de nouveaux logos, de nouvelles couleurs et une interface actualisée et modernisée pour ses nouvelles applications de bureau et mobiles.