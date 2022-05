Le navigateur de DuckDuckGo ne bloque pas les trackers de Microsoft

DuckDuckGo propose un navigateur Internet qui mise sur la vie privée, mais il se trouve qu’il ne bloque pas les trackers de Microsoft. Le groupe n’avait jusque-là rien dit publiquement, mais l’affaire est dévoilée grâce à la découverte d’un chercheur en sécurité.

Le chercheur en sécurité Zach Edwards a remarqué que le navigateur de DuckDuckGo bloque bien les trackers de Google et Facebook, mais il ne fait pas de même pour ceux de Microsoft. Ces derniers ne connaissent aucun blocage. Microsoft peut donc techniquement obtenir des informations sur les internautes.

Gabriel Weinberg, le fondateur et patron de DuckDuckGo, a réagi à cette affaire. Il a admis que le navigateur autorisait volontairement les trackers de Microsoft. Cela s’explique par un accord passé entre les deux sociétés, en lien avec la recherche. Aussi, il assure que cela concerne uniquement le navigateur et non ceux qui utilisent le moteur de recherche DuckDuckGo.

Le dirigeant a également fait la déclaration suivante auprès de BleepingComputer :

Nous avons toujours été extrêmement attentifs à ne jamais promettre l’anonymat lors de la navigation, car cela n’est franchement pas possible étant donné la rapidité avec laquelle les traqueurs changent leur façon de travailler pour échapper aux protections et aux outils que nous proposons actuellement. Lorsque la plupart des autres navigateurs du marché parlent de protection contre le suivi, ils font généralement référence à la protection contre les cookies tiers et à la protection contre les empreintes digitales. Nos navigateurs pour iOS, Android et notre nouvelle version bêta pour Mac imposent ces restrictions aux scripts de suivi tiers, y compris ceux de Microsoft.

Ce dont nous parlons ici, c’est d’une protection supérieure à celle que la plupart des navigateurs n’essaient même pas d’assurer, à savoir le blocage des scripts de suivi tiers avant leur chargement sur des sites Web tiers. Parce que nous faisons cela là où nous le pouvons, les utilisateurs bénéficient toujours d’une protection de la vie privée bien plus importante avec DuckDuckGo qu’en utilisant Safari, Firefox et d’autres navigateurs. Cet article de blog que nous avons publié présente les avantages réels dont bénéficient les utilisateurs grâce à cette approche, comme des temps de chargement plus rapides (diminution moyenne de 46%) et moins de données transférées (diminution moyenne de 34%). Notre objectif a toujours été de fournir le plus de confidentialité possible en un seul téléchargement, par défaut, sans paramètres compliqués.