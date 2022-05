Artemis : un astronaute japonais foulera aussi le sol de la Lune

Quelles seront les nationalités des astronautes qui participeront à la mission Artemis de la NASA, celle qui doit faire revenir des êtres humains à la surface de la Lune ? La présence d’astronautes américains ne faisait déjà aucun doute (il y aura aussi une femme parmi eux), et l’on sait qu’une place a déjà été réservée pour un astronaute canadien dans le cadre de la mission Artemis 2 (en échange du bras robotisé Canadarm3 destiné à l’ISS).

L’astronaute japonais Norishige Kanai

Ce Lundi 23 mai lors d’une réunion à Tokyo, le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont échangé quelques amabilités autour de l’espace. Au terme de cette réunion, on apprend donc que la collaboration entre la NASA et la JAXA va encore se consolider : un astronaute japonais foulera bien le sol de la Lune dans le cadre d’une des prochaines missions Artemis, et il est aussi prévu qu’un autre astronaute nippon visite la future station spatiale en orbite lunaire (station Gateway) aux alentours de 2029-2030. Du reste, les Etats-Unis et le Japon signeront cette année un accord approfondi de collaboration spatiale.