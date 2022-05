Snapchat chute de 31% à la Bourse après une annonce négative sur les revenus

Snap, la maison-mère de Snapchat, a vu son action être en chute libre (-31%) en post-séance à la Bourse. Cela fait suite à une déclaration de la société qui a reconnu que les résultats seront inférieurs à ceux espérés au départ pour le trimestre en cours.

Grosse chute de Snapchat à la Bourse

« Depuis que nous avons publié nos prévisions le 21 avril 2022, l’environnement macroéconomique s’est détérioré davantage et plus rapidement que prévu. Par conséquent, nous pensons qu’il est probable que le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajusté soient inférieurs à la limite inférieure de notre fourchette de prévisions pour le deuxième trimestre 2022 », indique Snap dans un document financier transmis à la SEC, le gendarme boursier américain. « Nous restons enthousiastes quant à l’opportunité à long terme de développer notre activité. Notre communauté continue de croître, nous continuons de constater un fort engagement à travers Snapchat, et nous continuons de voir des opportunités significatives d’augmenter notre revenu moyen par utilisateur à long terme ».

Un mémo du PDG Evan Spiegel aux employés, vu par CNBC, indique également que la société continuera à recruter de nouveaux employés mais ralentira ses embauches pour le reste de l’année. Evan Spiegel prévoit toujours d’embaucher 500 nouveaux employés avant la fin de 2022.

L’annonce de Snap a donc eu un impact notable sur son cours de Bourse et il se trouve que les autres réseaux sociaux ont également baissé : Facebook a reculé de 7,09% et Twitter de 3,72%. On peut également citer Google (YouTube) qui a reculé de 3,38%.