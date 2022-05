Stranger Things saison 4 : une ultime bande-annonce avant la sortie

Netflix diffuse aujourd’hui la bande-annonce finale pour la saison 4 de Stranger Things. Elle arrive quelques jours avant la diffusion de la première partie composée des sept premiers épisodes. La sortie aura lieu le 27 mai. La seconde partie, regroupant les épisodes 8 et 9, arrivera le 1er juillet.

Dernier aperçu pour la saison 4 de Stranger Things

La bande-annonce finale regroupe plusieurs éléments : une partie de Donjons et Dragons tendue et palpitante jouée par les membres du Hellfire Club, différents membres de la bande se préparant à se battre, et un aperçu de Hopper (David Harbor) emprisonné, suivi de plans d’une créature enragée qui semble être un démogorgon bondissant dans les airs. Cela ne fait que prouver que la saison 4 de Stranger Things aura des enjeux plus élevés tout en augmentant l’horreur au maximum.

Les premières critiques sont tombées aujourd’hui, suite à la fin de l’embargo. Globalement, les avis sont positifs, mettant en avant le côté de l’horreur. Certaines critiques pointent du doigt l’absence de développement au niveau des personnages. Mais comme dit précédemment, la plupart des premiers avis sont positifs.

Pour rappel, les épisodes seront plus longs que d’habitude, avec la saison 4 qui durera 13 heures au total. Les six premiers épisodes auront une durée moyenne de 1h15. Ce sera 1h38 pour l’épisode 7, 1h25 pour l’épisode 8 et près de 2h30 pour l’épisode 9.