Stranger Things saison 4 : Netflix propose les 8 premières minutes

La saison 4 de Stranger Things arrivera le 27 mai et Netflix propose aujourd’hui les huit premières minutes du premier épisode afin de se mettre dans le bain. Il y aura neuf épisodes au total.

Un aperçu de la saison 4 de Stranger Things

La vidéo montre le Dr Martin Brenner (joué par Matthew Modine) travaillant avec l’un des autres enfants surpuissants dans l’établissement qui a élevé Eleven (Millie Bobby Brown). Alors qu’il tente d’effectuer des tests de routine, l’établissement est soudainement mis en état d’alerte, et il commence à entendre des appels à l’aide. À l’arrivée, ces huit minutes constituent une séquence tendue qui exige que vous regardiez davantage. C’est une bonne entrée en matière pour une saison qui a été présentée comme étant la plus drôle et la plus sombre jusqu’à présent.

La quatrième saison commence six mois après la bataille de Starcourt, qui a semé la terreur et la destruction à Hawkins. Le groupe d’amis est séparé pour la première fois, et les complexités du lycée n’ont pas rendu les choses plus faciles. En cette période de vulnérabilité, une nouvelle menace surnaturelle effrayante fait surface, présentant un mystère macabre qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.

La saison 4 de Stranger Things sera découpée en deux volumes. Le premier arrivera le 27 mai avec sept épisodes et le second fera ses débuts le 1er juillet avec deux épisodes. L’épisode 7 durera 1h38, l’épisode 8 durera 1h25 et l’épisode 9 durera 2h30. Aussi, une saison 5 arrivera plus tard, et ce sera d’ailleurs la dernière.