Résultats : plus de 800 000 abonnés supplémentaires pour Iliad sur le Q1 2022

Après s’être félicité de son taux de couverture 5G (83% de la population couverte en 5G par Free en France), Iliad, la maison mère de Free, affiche de très solides résultats pour le premier trimestre 2022. Le chiffre d’affaires est de 1,9 milliard d’euros sur la période (+5,1%), mais la satisfaction est plutôt à aller chercher du côté des bénéfices nets, qui passent de 131 millions d’euros à 477 millions d’euros ! Iliad vise désormais les 8 milliards d’euros de CA sur l’ensemble de l’année 2022 !

Il y a encore plus fort, car sur les trois premiers mois de l’année donc, Iliad a enregistré par moins de 790 000 abonnés supplémentaires sur le mobile, et 82 000 de plus sur le fixe. Impressionnant ! Sur ce gros boost d’abonnés, 370 000 viennent de Pologne et beaucoup sont des réfugiés ukrainiens (distribution de cartes SIM gratuites vie l’opérateur Play). L’Italie n’est pas en reste avec 320 000 abonnés en plus. Iliad l’européen…