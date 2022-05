Une startup française met au point un dôme qui transforme l’eau salée en eau potable

Nous vivons une grave crise écologique et énergétique, une crise des ressources aussi. Si l’eau qui coule du robinet de notre cuisine nous semble bien banale, dans de nombreux pays l’accès à l’eau potable n’existe pas ou reste une rareté. Ainsi plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable. Une startup française a dévoilé récemment une technologie qui pourrait bien changer la donne : l’HelioWater se présente sous la forme d’un dôme capable de transformer de l’eau salée ou polluée en de l’eau parfaitement buvable !

Particulièrement adapté aux zones sèches et reculées, l’HelioWater fonctionne entièrement à l’énergie solaire. Le procédé d’épuration de l’eau repose sur des procédés de distillation et de minéralisation : l’eau salée ou polluée est pompée sous le dôme, remonte puis s’évapore à cause de la très forte chaleur sous le dôme. Un phénomène de condensation se forme alors sur les parois du dôme. Les gouttes condensées coulent alors le long de la paroi sphérique jusqu’à un filtre.

Rotary International, qui finance ce projet, prévoit d’installer des dômes HelioWater à Madagascar, un pays où le quart des enfants de moins de 5 ans souffrent directement du manque d’accès à l’eau potable.