Des hackers pro-russes s’attaquent à des sites institutionnels italiens

Plusieurs sites Internet institutionnels et gouvernementaux en Italie ont à nouveau été attaqués par des pirates informatiques pro-russes, ont annoncé les forces de l’ordre italiennes.

Encore des attaques visant l’Italie

L’attaque a été lancée hier soir vers 20 heures par le groupe de pirates informatiques Killnet, a indiqué l’entreprise italienne de cybersécurité Yarix. Une cyberattaque similaire a eu lieu le 11 mai.

La police italienne a annoncé dimanche avoir déjoué plusieurs tentatives de piratage commises par des groupes pro-russes lors de la demi-finale de l’Eurovision du 10 mai et lors de la finale de samedi dernier, remportée par la délégation ukrainienne. Selon les autorités italiennes, ces cyberattaques ont été menées par le groupe Killnet et un groupe affilié Legion.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, de nombreux gouvernements occidentaux ont relevé leur niveau d’alerte en prévision d’éventuelles cyberattaques sur les systèmes et infrastructures informatiques. Mais pour l’instant, la France s’en sort plutôt bien. « Nous suivons de manière extrêmement attentive » les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur le plan cyber, a-t-il dit. D’une manière générale, « il y a eu peu d’impact, on s’attendait à plus », a-t-il précisé. Saad Kadhi, le chef des « cyber-pompiers » intervenant en cas d’attaque en ligne contre les institutions et les agences européennes (CERT-EU) a livré un diagnostic semblable. « Nous nous attendions a beaucoup plus d’attaques » contre les institutions européennes du fait du conflit, « mais il n’y a pas eu vraiment » d’augmentation ou seulement « à la marge », a-t-il estimé. « Certains groupes d’attaquants qui étaient très agressifs, finalement on ne les voit plus trop », a-t-il poursuivi.