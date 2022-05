Décès de Vangelis, pionnier de la musique électronique et compositeur de la BO de Blade Runner

Le très culte Vangelis, pionnier de la musique électronique et compositeur des BO inoubliables de Blade Runner et des Chariots de Feu, est décédé à Paris à l’âge de 79 ans. L’artiste et compositeur grec, de son vrai nom Evángelos Odysséas Papathanassíou, fait partie de la génération des Brian Eno et Jean-Michel Jarre, mais c’est bien la musique de film qui le fera connaitre du grand public.

La BO des Chariots de Feu (1981) lui vaudra un oscar et servira aussi de musique d’introduction du tout premier Macintosh d’Apple, mais c’est avec la partition de Blade Runner que le créateur marquera à jamais le coeur des geeks et des amateurs de S.F. On oublie aussi un peu vite qu’il a signé la BO de la série Cosmos du grand Carl Sagan.



Adepte des grosses nappes de synthés planantes et enveloppantes, Vangelis est aussi le « marqueur » d’une sonorité électronique tout à fait typique des années 80. Vangelis composera aussi Mythodea (2001) pour célébrer la mission de la NASA Mars Odyssey et produira une morceau hommage au chasseur de comète Rosetta (2016). Son dernier album, sorti l’an dernier s’intitule Juno to Jupiter.