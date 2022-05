OnePlus annonce les Nord 2T et Nord CE 2 Lite, ses nouveaux smartphones

OnePlus a présenté deux nouveaux smartphones, à savoir les Nord 2T et Nord CE 2 Lite. Le premier est le successeur du Nord 2 sorti l’année dernière dernière et le second se veut une version allégée du Nord CE 2.

Présentation du OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T a le droit à un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. On retrouve également un capteur d’empreintes sous l’écran, ainsi qu’un trou dans le coin supérieur gauche pour loger le capteur photo frontal.

Le smartphone ronronne avec le processeur MediaTek Dimensity 1300, ainsi que 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (UFS 3.1). La batterie ne bouge pas par rapport au modèle précédent, avec une capacité de 4 500 mAh. En revanche, la charge s’améliore et supporte désormais 80 W (contre 65 W pour la génération précédente). Il suffit de moins de 30 minutes pour avoir une charge de 0 à 100%. Parmi les autres éléments, on peut citer le support de la 5G, le Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2

À l’arrière, on retrouve trois capteurs photo : principal (Sony IMX766) de 50 mégapixels avec un stabilisateur optique, ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et monochrome de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un capteur de 32 mégapixels avec une stabilisation logicielle.

Le OnePlus Nord 2T tourne sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12.1. OnePlus promet deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité. La disponibilité se fera le 24 mai avec un prix en France de 429 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce sera 529 euros pour la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est possible de le précommande dès maintenant chez Amazon et Darty.

Présentation du OnePlus Nord CE 2 Lite

Il y a aussi le OnePlus Nord CE 2 Lite. Il embarque un écran LCD de 6,59 pouces avec une définition de 2 412 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le téléphone dispose du processeur Snapdragon 695, de 6 Go de RAM (LPDDR4X) et de 128 Go de stockage. La batterie est de 5 000 mAh avec une charge supportant 33 W.

Côté photos, il y a un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macron de 2 mégapixels. Le capteur à l’avant fait 16 mégapixels. Ce smartphone tourne également sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12.1 et aura lui aussi le droit à deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Il est possible de précommande dès aujourd’hui le OnePlus Nord CE 2 Lite chez Amazon, Boulanger et Darty avec une livraison pour le 24 mai. Le prix est de 319 euros.