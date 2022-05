Stéphane Richard a définitivement quitté Orange

Le passage de témoin s’est terminé aujourd’hui. Stéphane Richard, qui ne dirigeait déjà plus le groupe depuis la prise de fonction de Christel Heydemann le 4 avril dernier, vient d’abandonner aujourd’hui son poste de président du groupe Orange au terme de l’assemblée générale, poste qu’il laisse donc aux mains de Jacques Aschenbroich. Ce départ, qui était prévu de longue date, s’effectue dans un contexte pour le moins tendu : sous la pression d’un groupe d’actionnaires, Stéphane Richard a en effet refusé en debut de semaine la rémunération exceptionnelle de 475 000 euros brut qui lui était promise.

Le gouvernement français ne s’était pas opposé à cette prime, tout comme d’ailleurs le Conseil d’administration d’Orange, mais l’historique brûlant de l’affaire Tapie et l’ire des actionnaires ont finalement poussé l’ex-PDG a refuser ce parachute doré quelques heures seulement avant l’assemblée générale. Pour rappel, Stéphane Richard a été condamné le 24 novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour complicité de détournement de biens publics suite à la fameuse affaire Tapie. L-ex-patron d’Orange avait démissionné dès l’annonce de sa condamnation.

Christel Heydemann (ci-dessus) tient donc désormais seules les rênes du premier opérateur français, avec un revenu global lié à sa fonction estimé à plus de 2 millions d’euros par an (soit nettement plus que son prédécesseur).