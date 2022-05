Perseverance touche presqu’au but… et à d’anciennes traces de vie « martienne » ?

Perseverance et Ingenuity, le duo de robots explorateurs le plus sympathique depuis Wall-E et Eve, est tout proche d’atteindre sa destination finale. Cet objectif ultime, c’est une zone bien précise située à la périphérie du cratère de Jezero, une zone dans laquelle la NASA garde bon espoir de trouver les traces d’une (très) ancienne vie martienne (ce que les chercheurs appellent des biosignatures). Cet endroit correspond au delta du lac qui recouvrait il y a très longtemps le cratère de Jezero.

Il reste encore un peu de chemin pour arriver au but, mais il s’avère que le terrain est passablement accidenté sur la zone concernée (ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le Devil’s Tanyard) . Les ingénieurs de la NASA ont cependant trouvé une solution : l’increvable drone-hélico Ingenuity est donc utilisé pour ouvrir la voie au Rover en patrouillant devant lui. Cette collaboration a porté ses fruits jusqu’ici, si bien que le duo est arrivé il y a quelques jours au pied du Delta. Perseverance devra encore se rendre à Rocky Top (le sommet du « Delta »), tout en collectant au moins 5 échantillons sur le chemin. Ce sont ces échantillons qui intéressent la NASA ; ces derniers seraient en effet de « bons candidats pour la préservation de molécules organiques et de potentiels microorganismes anciens”.

Que l’on refrène ici un peu son enthousiasme : l’analyse des échantillons prendra plusieurs mois, et il va donc falloir s’armer de patience pour avoir confirmation (ou pas) d’une biosignature martienne.