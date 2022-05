Love, Death + Robots saison 3 : Netflix partage gratuitement un épisode complet

La saison 3 de Love, Death + Robots sera diffusée dès demain sur la plateforme Netflix. La série proposera de nouveaux plusieurs courts métrages d’animation et de S.F, et pour bien appâter le spectateur, Netflix a décidé de diffuser sur YouTube un épisode complet, Three Robots: Exit Strategies, qui met en scène la troupe de robots marrants que l’on avait déjà pu apercevoir dans les saisons précédentes. Cette diffusion surprise suffira t-elle à attirer le chaland vers une série jusqu’ici assez inégale dans son contenu ? Netflix a en tout cas fait le choix ici de présenter un court métrage tout public, sachant que la saison 3 semble disposer de contenus nettement plus « arty » et donc un peu moins accessibles pour le grand public.



La saison 3 de Love, Death + Robots sera disponible sur Netflix demain 20 mai, et pour la bonne bouche, on vous remet ci-dessous le superbe trailer :