Shadow améliore son offre de PC cloud avec plus de puissance

Le service de cloud computing/gaming Shadow annonce une nouvelle offre qui inclut un processeur et une carte graphique plus récents pour davantage de puissance. « Enfin ! » diront certains, mais il faudra payer un supplément.

Nouveaux processeur et carte graphique chez Shadow

L’offre de base de Shadow à 29,99€/mois ne bouge pas. On reste sur un processeur Intel Xeon à 4 cœurs, la carte graphique Nvidia GeForce GTX 1080, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La nouvelle formule a pour nom Option Power, coûte 14,99€ supplémentaires (soit 44,98€ au total) et inclut :

Un processeur AMD EPYC 7543P avec 4 cœurs et 8 threads

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 (ou modèle équivalent conçu pour les professionnels) ou bien une carte graphique AMD basé sur l’architecture RDNA 2 (comme l’AMD Radeon Pro V620)

16 Go de RAM

256 Go de stockage

Comment sélectionner sa carte graphique ? Il n’est pas possible de choisir un modèle, tout dépendra du data center dans lequel vous dépendrez. Certaines personnes auront donc la Nvidia GeForce RTX 3070, d’autres auront un modèle équivalent et d’autres encore auront un modèle comme l’AMD Radeon Pro V620. Ce sera au bonheur la chance.

On notera qu’il y a toujours 256 Go de stockage, ce qui est réellement plus que léger. Shadow est un PC complet accessible n’importe où grâce à Internet, mais le système est surtout utilisé par les joueurs. Et le poids des jeux est important de nos jours. Avec le stockage actuel, on peut installer quelques titres et pas plus Ceux qui veulent du stockage supplémentaire peuvent payer 2,99€/mois pour avoir 256 Go en plus (avec une limite de 2 To).

L’Option Power sera en précommande dès cet été et disponible cet automne. Un accès anticipé, dont les détails seront bientôt partagés, sera également disponible pour certains des utilisateurs avant le lancement. Toute personne intéressée peut d’ores et déjà s’inscrire pour être informée du lancement des précommandes dans les semaines à venir en suivant ce lien.

Une offre pro, du stockage et de nouveaux pays

En complément, Shadow (qui a été racheté Octave Klaba, le fondateur d’OVH) annonce Business Solutions, des offres orientées vers les professionnels. L’idée est que les pros utilisent Shadow comme machine de travail. La société française vise surtout les designers 3D, les architectes et les ingénieurs.

Dans le même temps, il y a Shadow Drive, un nouveau service de stockage en ligne. Réalisé en partenariat avec Nextcloud, il comprendra 20 Go offerts et une version premium avec 2 To coûtera 8,99€/mois. La bêta verra le jour cet été et le service sera lancé en Europe à l’automne.

Enfin, Shadow va débarquer dans de nouveaux pays, dont le Canada et l’Autriche, et ce dès cet automne. La disponibilité du service dans des territoires supplémentaires sera dévoilée prochainement.