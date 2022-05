Andor, la prochaine série Star Wars, sortira cet été

Andor sera la prochaine série Star Wars et sa date de sortie se précise : ce sera pour la fin de l’été. L’information vient d’un numéro spécial du magazine Vanity Fair qui consacre tout un dossier sur l’univers de Star Wars.

Une date de sortie pour Andor, la prochaine série Star Wars

Quelques détails clés sont partagés sur la première saison d’Andor, notamment le fait que la planète d’origine de Cassian Andor (joué par Diego Luna) a été détruite et qu’il n’a pas toujours été totalement impliqué dans la rébellion. Cette saison suivra Cassian Andor, découvert pour la première fois par le public dans le film Rogue One : A Star Wars Story, alors qu’il rejoint à contrecœur la rébellion et se transforme lentement en un personnage courageux et dévoué. La série est produite et coécrite par Tony Gilroy, qui a également travaillé sur Rogue One, notamment lors de ses reshoots.

La date de sortie pour la série Andor est donc la fin de l’été, mais il n’y a pas encore un jour précis. Et bien sûr, ce sera disponible sur Disney+, comme toutes les autres séries Star Wars.

La saison 3 de The Mandalorian fait également parler elle. Sa sortie se fera à la fin de 2022, voire au début de 2023 selon Vanity Fair. La série Ahsoka verra également le jour en 2023.

En attendant d’en savoir plus, voici quelques images du photoshoot pour le magazine.