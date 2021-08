The Mandalorian saison 3 : le tournage débute « bientôt »

Il y a du nouveau concernant la saison 3 de The Mandalorian avec le tournage qui débute « bientôt » selon Giancarlo Esposito, qui incarne Moff Gideon. Il ajoute que le tournage de The Book of Boba Fett, une autre série Star Wars, vient de s’achever.

« Ils viennent de terminer le tournage de [The Book of Boba Fett] et ils vont bientôt commencer la saison 3 de The Mandalorian », a déclaré Giancarlo Esposito à WRAL. L’acteur, également connu pour son rôle dans la série Breaking Bad, a ajouté que son personnage va avoir davantage de présence avec les nouveaux épisodes. Mais sans surprise, il n’a partagé aucun détail.

C’est Pedro Pascal qui n’est autre que le Mandalorien/Din Djarin. Il est actuellement au Canada en train de tourner la série The Last of Us, dans le rôle de Joel. Mais Giancarlo Esposito note que la présence de son compère n’est pas forcément nécessaire pour tourner The Mandaloarian. Il arrive que Pedro Pascal ne soit pas sous le costume, l’acteur fait uniquement la voix en post-synchronisation dans ce cas. Le tournage de la saison 3 de The Mandalorian peut donc commencer avec quelques scènes, sans que Pedro Pascal soit là. « Nous n’avons jamais à attendre Pedro », a noté Giancarlo Esposito.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour la prochaine saison. Mais étant donné que le tournage n’a pas débuté, on peut imaginer que ce ne sera pas avant le second semestre de 2022. Pour ce qui est de The Book of Boba Fett, son arrivée doit avoir lieu à la fin de 2021 sur Disney+.