SFR rachète l’opérateur virtuel (MVNO) Syma

SFR dispose déjà de plusieurs opérateurs virtuels (MVNO) et sa dernière acquisition en date concerne Syma Mobile. Ils rejoignent ainsi Prixtel, Afone (Leclerc Mobile) ou encore Coriolis qui appartiennent déjà l’opérateur au logo rouge.

Rachat de Syma Mobile par SFR

Les détails du rachat de Syma Mobile par SFR sont plus que légers. Il n’y a pas d’information sur le montant du rachat et sur ce qui va se passer pour les clients du MVNO. Il faut pour l’instant attendre avant d’en savoir plus.

Comme le note Le Figaro, le nombre d’opérateurs virtuels s’est réduit ces derniers temps, alors qu’ils étaient nombreux au début des années 2000. Les gros opérateurs (surtout SFR et Bouygues Telecom) les acquièrent un par un, ce qui leur permet de récupérer leurs abonnés et ainsi gonfler leur base utilisateurs. A date, il reste moins d’une dizaine de MVNO en France.

Au départ, Syma s’appuyait sur le réseau mobile d’Orange. L’opérateur virtuel a ensuite ajouté une nouvelle option, à savoir SFR. Les deux réseaux sont toujours disponibles… du moins pour l’instant (on peut se douter qu’Orange ne va plus être disponible dans un avenir proche). Mais pour ceux qui veulent la 5G, alors il est seulement possible de choisir le réseau de SFR.