I/O Pinball: le joli flipper de Google tourne sur n’importe quel navigateur

Voilà qui un peu passé inaperçu lors de la Google I/O, et pourtant : I/O Pinball, le flipper multi-navigateurs de Google, illustre à merveille deux des outils de développement de Google, Flutter, un framework multiplateformes,, et Flame, un moteur de rendu graphique intégré à Flutter qui permet de créer des effets 3D avec des composants 2D et gère tout ce que doit gérer un moteur de rendu (particules, collision, physique, etc.). Le flipper peut être joué en mode tactile sur les appareils iOS et Android, et au clavier sur Mac et PC. A noter que le code source de Flutter est disponible à cette adresse.



Forcément, le niveau technique de cette jolie table de flipper n’a pas l’aspect spectaculaire d’une démo sous Unreal Engine (et soysons francs, la boule est vraiment lente), mais il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps que cela, les jeux sur navigateurs tournaient en Flash, avec des résultats souvent plus que limites.