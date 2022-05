Le Rover chinois Zhurong est à l’origine d’une découverte qui a de quoi faire rougir le Perseverance américain. Les instruments embarqués par le rover ont en effet relevé de forts indices d’étendues d’eau liquide sur Mars, des étendues qui recouvraient la planète rouge il y a « seulement » 700 millions d’années. C’est une révélation majeure : jusqu’ici, la communauté scientifique estimait que la présence massive d’eau liquide sur Mars remontait à environ 2,3 milliards d’années.

Après un an à peine de présence sur Mars, Zhurong peut donc se targuer d’avoir participé à un premier touch-down scientifique d’importance. L’analyse de minéraux « martiens » dans la région d’Utopia Planitia aura ainsi permis aux équipes chinoises de parvenir à ces conclusions étonnantes, d’autant plus étonnantes à vrai dire que la période envisagée – 700 millions d’années an arrière pour l’eau liquide sur Mars – se situe encore dans la période géologique martienne actuelle (dite amazonienne, soit moins de 1,8 milliard d’années selon l’échelle de Hartmann standard) !

Reste encore à estimer la surface totale d’eaux liquides qui pouvait recouvrir Mars il y a 700 millions d’années, et savoir si une forme de vie, même microbienne, a pu s’y développer.