Des chercheurs du MIT dévoilent une prothèse robotisée à actuateurs pneumatiques

Les chercheurs du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) au MIT sont parvenus à mettre au point une toute nouvelle génération d’actuateurs « pneumatiques », une technologie baptisée PneuAct. Ces actionneurs semblables à de grosses bananes sont recouverts d’un fil conducteur capable de « ressentir » lorsqu’ils sont en contact avec un objet. Dès lors qu’un contact est établi, un flux d’air est envoyé dans les zones pneumatiques ce qui gonfle la prothèse et lui permet ainsi de se saisir de l’objet en question.

Le MIT estime que cette technologie pourrait principalement servir de prothèse (illustré dans la vidéo ci-dessus) ou de gant d’aide à la préhension (pour les personnes blessées aux mains), mais d’autres utilisations restent possibles. Sur les nouveaux prototypes, le niveau de flexion peut être programmé afin d’obtenir un résultat plus précis, sachant qu’un logiciel permet déjà de paramétrer finement et simplement l’actuateur (niveau de flexion, intensité et rapidité du gonflement, intensité et rapidité de la réaction au « toucher »). L’équipe du CSAIL envisage désormais de créer des actuateurs pneumatiques avec différentes formes.