Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall se date enfin sur Meta Quest 2 (+trailer)

Enfin du lourd pour le Meta Quest 2, qui était un peu en déshérence depuis quelques mois. Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall a enfin une date, et c’est pour bientôt : ce RPG-action d’heroic fantasy à la première personne sera donc disponible sur le Meta quest 2 le 19 mai prochain au prix de 24,99 euros. Le trailer dévoile un jeu très prometteur pour le support, et notamment un niveau de réalisation globale vraiment épatant eu égard à la puissance limitée du casque VR autonome.



Le joueur pourra user d’armes tranchantes ainsi que de différents sorts pour venir à bout des malandrins d’outre tombe, et il faudra visiblement être dans le bon tempo pour aligner les coups les plus puissants voire des combos. Espérons seulement que les environnements et les ennemis seront suffisamment variés, car le trailer n’est pas forcément rassurant sur ce plan.