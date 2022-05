Tachyum annonce un processeur ultra puissant et universel

Tachyum vient peut-être de lâcher la bombe de l’année : cette startup américaine vient en effet de dévoiler le Prodigy T16128, un processeur de 128 cœurs 64 bits cadencés à la fréquence max de 5,7 GHz, le tout épaulé par 128 Mo de cache L2+L3 , 16 contrôleurs de mémoire DDR5 et 64 voies PCIe 5.0 ! Destiné uniquement aux super-calculateurs ou serveurs dédiés, le Prodigy T16128 serait 4 fois plus puissant qu’un ’Intel Xeon 8470 !

Outre des performances annoncées faramineuses – le modèle de Prodigy le plus puissant atteindrait les 12 PetaFLOPs sur les calculs d’IA et les 90 TeraFLOPs (HPC), soit 2,5 fois la puissance du H100 de Nvidia – le Prodigy T16128 aurait aussi l’insigne avantage d’être totalement multitâche et universel, avec des unités de calculs CPU, GPU, et NPU sur un même SoC.

Le processeur est ainsi capable d’exécuter des binaires x86, ARM et RISC-V ou ISA native 64 bits, et peut effectuer aussi bien des calculs lourds conventionnels que du machine learning, du Big DATA, etc. Et pour ne rien gâcher, la consommation du Prodigy serait moindre que celle de ses concurrents de chez Intel ou Nvidia.

Ce nouveau challenger a un dernier atout dans son jeu : un tarif (pas encore officialisé) annoncé par Tachyum en deçà de celui des Xeon d’Intel ! La production de masse du Prodigy T16128 démarrerait dès l’an prochain.