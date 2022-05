Google va mettre à jour 20 de ses applications Android pour les tablettes

Google a réellement décidé de se remettre à travailler sur les tablettes et annonce mettre à jour 20 de ses applications afin d’avoir un usage optimisé sur le support. Cela fait partie des annonces de la conférence I/O.

Parmi les applications qui seront mises à jour pour les tablettes, on retrouve YouTube Music, Google Maps, Messages et Google Play Store. Il y a quelques jours, des utilisateurs ont eu le droit à une nouvelle interface pour les playlists sur YouTube Music et Google montre dans un tweet un aperçu de la version équivalente sur tablette.

Pour Google Maps, le groupe dit que les utilisateurs auront le droit à voir des informations riches en un coup d’œil pour les aider à naviguer dans le monde qui les entoure. Pour l’application Messages, qui supporte les SMS et RCS (successeur du SMS), il y aura une vue avec deux colonnes dont la liste des contacts sur la gauche. Et pour le Google Play Store, les utilisateurs auront le droit à des boutons de navigation et des informations placées dans des fiches pour chaque flux/section.

Big screen, big changes. We’re optimizing the Android experience for larger tablet screens. 20+ Google apps will get makeovers so they’re easier to use and easier on the eyes. Many of your other fave apps are getting updates too. #GoogleIO pic.twitter.com/qbfs0DLkZM

— Google (@Google) May 11, 2022