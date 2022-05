Première photo du trou noir Sgr A* au centre de notre Voie Lactée

Après le superbe cliché du trou noir situé au centre de la Galaxie M87, c’est donc cette fois au tour du monstre au coeur de la Voie Lactée de se dévoiler dans une image stupéfiante. Ce cliché de Sgr A* (ou Sagittarius A*) a été réalisé par la le consortium scientifique Event Horizon Telescope(EHT) à partir d’observations et de données datant de 2017. Pour rappel, c’est le même Consortium de scientifiques qui avait déjà réalisé le cliché du trou noir de la Galaxie M87.

Sgr A*, ou plutôt ici le disque d’accrétion (éléments visibles en orange) autour de l’ombre du trou noir

Situé à 27000 années lumière de la Terre, Sgr A* est un trou noir supermassif qui ressemble finalement beaucoup au trou noir de M87. Cette ressemblance est une bonne nouvelle pour les scientifiques, qui ont ainsi la confirmation… qu’un trou noir ressemble bien à ça (deux vérifications valent mieux qu’une). Surtout, ce second exploit de l’EHT confirmerait bel et bien les prédictions de la relativité générale. Même l’irrégularité du disque d’accrétion correspond à la théorie d’Einstein, qui postule que dans la zone proche d’un trou noir, la lumière ne se propage plus en ligne droite, ce qui explique ce disque d’accrétion un peu irrégulier. C’est cette même règle de la distorsion de la lumière aux abords d’un objet ultra massif qui produit l’effet dit de « loupe gravitationnelle ».

Les scientifiques de l’EHT espèrent désormais obtenir une image encore plus nette de Sgr A*, et pourquoi pas réaliser une animation du trou noir à partir de plusieurs « clichés ».