OnePlus préparerait plusieurs smartphones pliables pour 2023

OnePlus n’aurait pas un mais plusieurs smartphones pliables qui verraient le jour dans le courant de 2023. Ce serait une étape importante pour la marque sachant qu’elle ne propose même pas un seul modèle à ce jour.

Des smartphones pliables de OnePlus pour 2023

La fuite de plusieurs smartphones pliables vient de Max Jambor. Le leaker est généralement bien informé dans tout ce qui touche l’univers de OnePlus et il a souvent eu raison. On peut donc imaginer que ses sources habituelles sont celles qui lui ont annoncé les différents smartphones.

On ne sait pas encore quel design général ces appareils pliables adopteront, mais des rumeurs ont circulé ces derniers mois au sujet d’un modèle basé sur l’Oppo Find N. Ce dernier est un appareil particulièrement intéressant car il adopte un facteur de forme plus court mais plus large que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, donnant aux utilisateurs l’accès à un écran externe plus utilisable et un appareil plus compact dans l’ensemble.

L’Oppo Find N est doté d’une charnière verticale et d’un facteur de forme similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold 3. En d’autres termes, il dispose d’un écran primaire qui se replie vers l’intérieur ainsi qu’un écran secondaire externe. Il est également possible que OnePlus lance une version plus petite et plus abordable dans le même genre que le Galaxy Z Flip 3, qui a un design à clapet.

Une autre information inconnue concerne la disponibilité. Les smartphones pliables de OnePlus seront-ils uniquement disponibles en Chine ? Ou les verra-t-on également à l’international ? C’est un mystère pour le moment.