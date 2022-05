Meta prévoit de diminuer la voilure financière pour son Metavers

Malheureusement sans doute pour Meta, la réalité bien physique est souvent nettement plus contraignante que le Métavers tout virtuel. Après avoir investi 13 milliards de dollars sur son Metavers (ce qui inclus aussi le développement autour de ses casques VR) en un peu plus d’un an à peine, la société dirigée par Mark Zuckerberg s’apprêterait à diminuer drastiquement la voilure financière du Reality Labs, la division de Facebook dédiée aux activités VR/AR.

Andrew Bosworth, le CTO (Chief Technology Officer) de Meta, aurait ainsi prévenu les équipes du Reality Labs que de gros changements seraient annoncés d’ici une semaine. Reuters croit savoir qu’aucun licenciement ne serait programmé, mais le budget de la division serait revu à la baisse, ce qui pourrait impacter sur les projets à venir de casques VR et de lunettes AR. En outre, le Reality Labs devrait aussi mettre un frein à son programme d’embauche de spécialistes du secteur.

La diminution des investissements serait conséquente puisque Meta passerait de 90 à 95 milliards de dollars de budget à une fourchette de 87 à 92 milliards de dollars. Il faut dire que Meta traverse une assez mauvaise passe, entre la baisse du nombre d’utilisateurs Facebook, les pertes de la division Reality Labs (un trou de 3 milliards de dollars sur le Q1 2022), la multiplication des procédures antitrust et la chute des recettes publicitaires due à la politique de confidentialité mise en place sur les iPhone/iPad d’Apple.