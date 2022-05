Godzilla et King Kong débarquent dans Call of Duty: Warzone

La campagne saisonnière Operation Monarch vient de démarrer dans Call of Duty Warzone. du 11 au 25 mai, les joueurs devront donc cette fois unir leur force pour venir à bout de véritables Titans, et il y aura du compactage d’hélicos au menu ! Contrairement à ce que pourraient laisser croire les visuels ou le trailer de la campagne, King Kong et Godzilla sont du côté des joueurs (Titans protecteurs)… dans un certaine mesure : si ces derniers sont un peu trop « chauffés » par des Titans destructeurs ou par d’autres joueurs, ils peuvent alors laisser éclater leur rage et tout détruire sur leur passage !



Entre les gros panards de Kong et le souffle destructeur de Godzilla, les joueurs seront ainsi soumis à rude épreuve, mais il sera toutefois possible de diriger cette fureur vers des équipes ennemies grâce au dispositif S.C.R.E.A.M. Les parties de cette campagne se déroulent sur la map de Caldera, et peuvent réunir jusqu’à 60 joueurs répartis en 4 équipes.